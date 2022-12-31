القاهرة الإخبارية.. سوناك: مشكلات بريطانيا لن تختفى فى 2023

جدة - نرمين السيد - قال ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، اليوم السبت، فى رسالته بمناسبة العام الجديد، إن مشكلات بريطانيا لن تختفى عام 2023، بعد 12 شهرا صعبة، متوقعا فى الوقت ذاته أن يسهم تتويج الملك تشارلز الثالث فى لم شمل البلاد.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أوضح سوناك، الذى تولى رئاسة الوزراء فى أكتوبر، ليكون ثالث رئيس وزراء بريطانى محافظ للعام الحالى، أن المملكة المتحدة اهتزت العام الحالى، بسبب التأثير الاقتصادى العميق الناجم عن الحرب الروسية فى أوكرانيا.

قال إن حكومته اتخذت قرارات صعبة، ولكنها عادلة للسيطرة على الاقتراض والديون، وساعدت البريطانيين على التغلب على أزمة تكلفة المعيشة التى سببها الارتفاع الحاد فى فواتير الطاقة.

لم يتطرق سوناك إلى الفوضى السياسية التى شهدتها المملكة العام الحالى، التى شهدت استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، فى يوليو، بعد سلسلة من الفضائح واستقالة خليفته ليز تراس بعد أقل من شهرين فى المنصب.

هيمنت حالة من الهدوء على الاقتصاد والسياسة فى بريطانيا منذ ذلك الحين، لكن لا يزال سوناك يحتاج إلى مجابهة تباطؤ الاقتصاد، والإضرابات العمالية واسعة النطاق كرد فعل لأزمة تكاليف المعيشة، فضلا عن انقسام حزب المحافظين الذى فقد الدعم الشعبى بعد 12 عاما فى السلطة.

قال سوناك: "لن أتظاهر بأن كل مشكلاتنا ستختفى فى العام الجديد". لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة ستتوحد بفخر فى كل ما يجعل هذا البلد رائعا فى حفل تتويج تشارلز الثالث.