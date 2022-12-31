رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية توفير الدعم لأجهزة الاستخبارات لمحاربة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدورى للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخبارى، بحضور مستشار الأمن القومى العراقى ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة وقادة الوكالات الاستخبارية، لبحث الأوضاع فى البلاد. وأشاد السودانى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذى تؤديه أجهزتهم فى ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها فى العمليات النوعية التى تحققت قبل أيام.

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