روسيا تعيد 82 عسكريًا من الأسر لدى أوكرانيا بعد التفاوض مع كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، عودة 82 عسكريًا روسيًا كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية، بعد مفاوضات مع كييف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، "في 31 ديسمبر، ونتيجة لعملية تفاوض، جرت استعادة 82 عسكريًا روسيًا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف، بعدما كانوا معرضين لخطر مميت".

وأوضحت الوزارة أن العسكريين العائدين من الأسر سيصلون إلى موسكو على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الروسية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة، مؤكدة أن "جميع المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في 6 ديسمبر الجاري، استعادة 60 أسيراً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، بعد عملية تفاوض.

وقبل ذلك في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 50 أسيراً روسياً من المناطق التي تسيطر عليها كييف، إثر عملية تفاوض.