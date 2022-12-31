رئيس وزراء بريطانيا: المشاكل التي واجهت البلاد في 2022 لن تختفي خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - حذر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، من أن المشاكل التي واجهت البلاد خلال عام 2022 لن تختفي خلال 2023.

وقال سوناك في خطاب لشعبه بالفيديو بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "العام المنتهي الآن كان صعبا، مثلما تعافينا من جائحة عالمية غير مسبوق، شنت روسيا غزوا على أوكرانيا ما كان لهذا تأثير اقتصادي عميق في جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارات صعبة ولكنها عادلة للسيطرة على الاقتراض والديون.

وتابع: "اتخذت هذه الحكومة إجراءات حاسمة لدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية بموارد لمزيد من التمويل والأطباء والممرضات".

وأشار إلى تعامل المملكة المتحدة مع أزمة الهجرة غير الشرعية ومنع المجرمين من إساءة استخدام نظام اللجوء في أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا "الآن، لن أتظاهر بأن كل مشاكلنا ستختفي في العام الجديد لكن عام 2023 سيمنحنا فرصة لعرض أفضل ما في بريطانيا على المسرح العالمي".