روسيا تقصف المنطقة الصناعية فى كراماتورسك الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هونشارينكو قوله إنه "حسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات، لكن الخطر لم يزول، وأنصح بالبقاء فى الملاجئ".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، فيما ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.