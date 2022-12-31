الرئيس الصينى يدعو لبذل الجهد للسيطرة على جائحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة"، بنهجها لمكافحة الجائحة، فى أول تصريحات يدلى بها بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التى شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.





وأضاف شى جى بينج، فى خطاب أذاعه التلفزيون، بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة فى المعركة ضد كوفيد وأن سياساتها "تم تحسينها" عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.

وقال شى: "منذ تفشى الجائحة.. غالبية الكوادر والجماهير، خاصة العاملين فى المجال الطبى، واجهوا المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة".

وأردف "فى الوقت الحالى، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدى لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد، والفجر أمامنا. فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعنى النصر، والوحدة تعنى النصر".

وعدلت الصين فى وقت سابق من الشهر الحالى، سياسة صفر كوفيد الصارمة، التى اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحى وعمليات الإغلاق، وهى إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريبًا.

وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على السياسة التى تبناها شى، فى أبرز تحد شعبى خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عقد، وتزامن ذلك مع أرقام متشائمة حول نمو اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار.