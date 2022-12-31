وأضاف شى جى بينج، فى خطاب أذاعه التلفزيون، بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة فى المعركة ضد كوفيد وأن سياساتها "تم تحسينها" عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.
وقال شى: "منذ تفشى الجائحة.. غالبية الكوادر والجماهير، خاصة العاملين فى المجال الطبى، واجهوا المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة".
وأردف "فى الوقت الحالى، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدى لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد، والفجر أمامنا. فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعنى النصر، والوحدة تعنى النصر".
وعدلت الصين فى وقت سابق من الشهر الحالى، سياسة صفر كوفيد الصارمة، التى اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحى وعمليات الإغلاق، وهى إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريبًا.
وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على السياسة التى تبناها شى، فى أبرز تحد شعبى خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عقد، وتزامن ذلك مع أرقام متشائمة حول نمو اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يدعو لبذل الجهد للسيطرة على جائحة فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.