العالم اليوم - رحل الأسطورة وبقي السؤال.. لماذا تغير اسمه إلى بيليه؟

انتم الان تتابعون خبر رحل الأسطورة وبقي السؤال.. لماذا تغير اسمه إلى بيليه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - سطر الراحل بيليه اسمه من ذهب في كتب التاريخ العالمية، بسبب تألقه اللافت في ملاعب كرة القدم، وأصبحت كلمة "بيليه" معروفة للجميع، حتى غير المهتمين بالرياضة الشهيرة.

لكن أسطورة البرازيل الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، الذي اشتهر باسم "بيليه"، لم يكن يحمل هذا الاسم عند الولادة، بل هو لقب "التصق به" لسبب طريف.

ما اسم بيليه الحقيقي؟

اسمه إيدسون أرانتيس دو ناسيمينتو.

لماذا سمي بـ"إيدسون"؟

والده كان معجبا بالمخترع الأميركي الشهير توماس إيديسون، الذي اخترع المصباح الكهربائي، وغير عالمنا قبل 150 عاما.

كيف تحول اسمه إلى بيليه؟

وفقا لعمه جورجي، عندما كان إدسون صبيا صغيرا، كان يضعونه في المدرسة كحارس مرمى، من أجل توفير "التوازن" بين الفريقين أحيانا، بسبب مهارته العالية التي كانت تفقد المباريات المدرسية إثارتها.

عندما أنقذ الكرات، قارنه البعض بـ"بيلي"، وهو اسم حارس مرمى نادي فاسكو دي ساو لورينشو، النادي الصغير الذي لعب له والده، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".

وبدأ زملاءه بإطلاق اسم بيليه عليه، بسبب وقوفه لحراسة المرمى بعض الأحيان، وهو ما أغضب بيليه في بادئ الأمر، حيث كان يفتخر باسمه "إدسون".

ولكن مع مرور الوقت، التصق الاسم به، وبدأ الأسطورة البرازيلية بتقبله والتعايش معه.