الدفاع الروسية: تحرير بلدة دروزنيانكا في إقليم زابوروجيه

الدفاع الروسية: تحرير بلدة دروزنيانكا في إقليم زابوروجيهأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مصرع ما لا يقل عن 320 مسلحا أوكرانيا خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تحرير بلدة دروزنيانكا في إقليم زابوروجيه من المسلحين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن الوزارة في بيان لها، القول: "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 140 جنديا أوكرانيا".

وأضاف البيان: إنه "في اتجاه دونيتسك، تكبد العدو أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت القوات الروسية بتحرير قرية دروزنيانكا في منطقة زابوروجيه وقتل ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا".

وتابع: إنه تم تدمير مستودعين للصواريخ وقذائف المدفعية وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وكامينسكوي في منطقة زابوروجيه"، مشيرة إلى "تدمير 8 طائرات مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون".

وقالت الوزارة في بيانها: إنه "تم تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ الأوكرانية إس-300، المضادة للطائرات، و4 أنظمة مدفعية "إم 777" أمريكية الصنع، في مواقع إطلاق النار في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.