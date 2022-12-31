وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان التنسيق بشأن سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تنسيق الخطوات بشأن الملف السوري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، إن الوزيرين الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو، بحثا تنسيق الخطوات لتعزيز التسوية السورية، وناقشا خطط التعاون بين وزارتي الخارجية لعام 2023، كما تبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو هذا الأسبوع لبحث سبل حل الأزمة السورية.

وأوضحت الوزارة: أنه عقب الاجتماع، أشار الطرفان إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل.

وكانت وزارتا الدفاع في كل من تركيا وسوريا، قد وصفتا الاجتماع في بيانيهما يوم الأربعاء الماضي، بأنه عُقد في أجواء بناءة وإيجابية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الوطن السورية، نقلًا عن مصادر في دمشق، أن أنقرة وافقت بعد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو على سحب قواتها من الأراضي السورية.

واليوم السبت، نشرت وسائل إعلام تركية، عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، تفاصيل ما دار في الاجتماع، مشيرًا إلى مناقشة تأكيد الجانب التركي خلال الاجتماع: أكدنا في الاجتماع أننا نؤيد وحدة أراضي سوريا وسيادتها.. وأكدنا في الاجتماع أننا نؤيد وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

ولفت آكر، بحسب تصريحات اليوم، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم.