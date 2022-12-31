ذا هيل: الولايات المتحدة شهدت الكثير من الدراما السياسية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة شهدت خلال 2022 الكثير من الدراما السياسية، شملت انتخابات التجديد النصفى وتحقيق الكونجرس فى أحداث 6 يناير وملف الهجرة على الحدود الجنوبية، بالإضافة لإعلان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.





وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه مع اقتراب العام من نهايته كان أول المسيطرين على المشهد السياسى هو الرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ فقد حزبه السيطرة على مجلس النواب الأمريكى بهامش ضئيل خلال انتخابات التجديد النصفى، فيما احتفظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكى.

يأتى بعد الرئيس الأمريكى فى المتصدرين للمشهد السياسى الأمريكى لعام 2022، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، الذى تحول خلال عام من نجم جمهورى صاعد إلى المرشح الأوفر حظًا عن الحزب الجمهورى للرئاسة عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز الخاسرين، هو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خاصة فى أعقاب خسارته للعديد من مؤيديه فى الانتخابات النصفية.

وأضافت أن ترامب لم يكن الخاسر الوحيد خلال عام 2022، لكن وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس لديه أيضا حظًا سيئًا لترأسه واحدة من أسوأ القضايا لإدارة بايدن، وهى الهجرة.