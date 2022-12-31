القاهرة الإخبارية: حريق هائل ببعض المناطق الريفية فى تشيلى (صور)

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، باندلاع حريق هائل فى بعض المناطق الريفية حول مدينة سانتا خوانا فى تشيلى أجبر الأشخاص إلى الهروب برفقة حيواناتهم الأليفة.





وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، فى وقت سابق اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز مدينة أنتوفاجاستا فى تشيلى. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 139 كيلومترا، وكانت أنباء قد أفادت فى وقت سابق أن قوة الزلزال 5.6 درجة.

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