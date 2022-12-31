العالم اليوم - تحرش واعتداء جماعي.. حادثة "فتاة السليمانية" تهز العراق

انتم الان تتابعون خبر تحرش واعتداء جماعي.. حادثة "فتاة السليمانية" تهز العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - تداول مستخدمو منصات التواصل في العراق، مقطع فيديو وُصف بالمثير يوثق اعتداءً واسعا من قبل عشرات الشباب على فتاة تبلغ 17 عاما، والتحرش الجماعي بها، في منطقة تابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وتعرضت الفتاة للنعت بصفات نابية، خلال تجمع لمتابعة استعراض غير مرخص للدراجات النارية في أحد الميادين العامة.

وأحدثت المقاطع المصورة صدمة واسعة في البلاد، حيث وصف المعلقون الهجوم بالهجمي الذي استهدف فتاة قاصرا ومغلوبة على أمرها، من قبل مجموعة من المراهقين والشباب.

وتعالت مطالب للجهات الأمنية والحكومية المختصة، بمعاقبة الجناة، حتى يكونوا عبرة لمن يحاول التعدي على النساء والفتيات في الأماكن العامة، والتضييق على حريتهن في الفضاء العام.

وحذر معلقون آخرون من أن ما يحدث من تصاعد عمليات العنف ضد المرأة في العراق، يعد مؤشرا على تراجع مساحة الحريات العامة وانتشار أفكار متشددة، تحط من شأن المرأة وتبرر العنف ضدها.

من جانبها، تحركت الشرطة وقوى الأمن في السليمانية مع انتشار الخبر، منذ ليل الجمعة - السبت، وتمكنت من اعتقال 16 من المشاركين في الاعتداء على الفتاة، لغاية ظهر السبت.

وكان بحوزة بعض المعتدين سواطير وسكاكين وخناجر، فيما يرتقب أن يجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وسط توقعات باعتقال آخرين ضلعوا في التحرش بالفتاة.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، الاعتداء على فتاة صغيرة.

وأضاف عادل في بيان "هذه الحوادث غير مقبولة، وحكومة إقليم كردستان تقف ضد كافة أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص".

وشدد المتحدث باسم حكومة الإقليم، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مرتكبي هذه الجرائم، في أقرب وقت ممكن".

ووجه المعتدون شتائم بذيئة للفتاة، فيما كانوا يركضون خلفها ويعتدون عليها ركلا وضربا.