روسيا تعلن السيطرة على بلدة في زابوريجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة دوروجنيانكا بمقاطعة زابوريجيا، خلال العمليات الهجومية التي قامت بها قوات الجيش الروسي، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 300 فرد على محاور عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، الذي صدر اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 50 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوجانسك)، وما يصل إلى 140 جنديا إضافة إلى 5 دبابات على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 80 جنديا آخرين على محور دونيتسك، حيث واصلت القوات الروسية تنفيذ عمليات هجومية.

وأضافت أن قواتها أصابت 3 نقاط انتشار مؤقت لـ”المرتزقة الأجانب” في دونيتسك، و75 وحدة مدفعية للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 92 منطقة.

وأشارت الوزارة الروسية إلى تدمير رادار تابع لمنظومة الصواريخ S-300 المضادة للطائرات و5 محطات رادار مضادة للبطاريات AN / TPQ-50 أمريكية الصنع في دونيتسك، بجانب تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة في دونيتسك وزابوريجيا، وتدمير راجمة صواريخ HIMARS و4 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، وراجمتي صواريخ من طراز “جراد”، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2أس1 “جفوزديكا”، في دونيتسك وهاوتزر ذاتي الدفع من طراز Dana تشيكي الصنع في لوجانسك، وإسقاط مروحينين من طراز Mi-8 و8 طائرات بدون طيار.

ونوهت بأن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 355 طائرة، و198 مروحية و2764 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7338 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3752 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7846 مركبة عسكرية خاصة.