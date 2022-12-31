الجيش اللبنانى: جهود لإنقاذ مركب يغرق قبالة شاطئ شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اللبنانى اليوم السبت أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا بمحافظة الشمال اللبنانى، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.





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