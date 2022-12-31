القاهرة الإخبارية: 2022.. أزمة أوكرانيا تقضى على أحلام ماكرون

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إنه منذ بداية عام 2022 تسلّم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رئاسة الاتحاد الأوروبى، وعمل على وحدة الاتحاد، وتخصيص جيش أوروبى موحد، وحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرات التغيرات المناخية، ولكن أتت العملية العسكرية فى أوكرانيا لتقضى على آمال ماكرون، ولم يتمكن من تحقيق ذلك.





وأضاف "شقير"، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسى يعى منذ بداية الحرب أنها سوف تحدث أزمة، وتدخل لحلها بلقاءات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لكن دون جدوى، واستمرت الأزمة كما هى. وأشار إلى أنه بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، وجدت الحكومة الفرنسية نفسها فى مأزق، وقدّمت مجموعة حزم تتضمن دعم البنزين والوقود وتثبيت أسعار الكهرباء والغاز ودعم الأسر الأكثر فقرًا.

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