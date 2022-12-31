عاجل.. القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تسقط 12 صاروخا من 20 أطلقتها روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف روسى على العاصمة كييف. وأعلنت سلطات كييف حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم السبت، وذلك فى أعقاب وقوع انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية "كييف". وأعلن فيتالى كليتشكو، عمدة كييف، وقوع انفجارات فى العاصمة الأوكرانية، مؤكدًا أن الغارات ألحقت دمارًا بالبنى التحتية، بعدما استهدفت 3 مناطق بالعاصمة، فيما أعلنت سلطات أوكرانيا التصدى لتلك الصواريخ الروسية.

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