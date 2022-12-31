رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الصين تنشر معلومات غير شفافة حول كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة الأخبار"، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين فشلت فى تطبيق برنامج "صفر كوفيد"، ولم تقم بعملية الفتح بشكل تدريجى.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه فى أوروبا هناك مطالبات واسعة لمنظمة الصحة العالمية، بإجبار الصين على إصدار بيانات ومعلومات حقيقية وشفافة.

واستكمل، أن الوضع فى الصين صعب للغاية، وهناك العديد والعديد من المصابين، حتى أن المستشفيات تحت الضغط، ويتم حرق 30 جثة يوميا، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة رسميا من الصين غير صحيحة.