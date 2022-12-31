جدة - نرمين السيد - وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة الأخبار"، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين فشلت فى تطبيق برنامج "صفر كوفيد"، ولم تقم بعملية الفتح بشكل تدريجى.
وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه فى أوروبا هناك مطالبات واسعة لمنظمة الصحة العالمية، بإجبار الصين على إصدار بيانات ومعلومات حقيقية وشفافة.
واستكمل، أن الوضع فى الصين صعب للغاية، وهناك العديد والعديد من المصابين، حتى أن المستشفيات تحت الضغط، ويتم حرق 30 جثة يوميا، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة رسميا من الصين غير صحيحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الصين تنشر معلومات غير شفافة حول كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.