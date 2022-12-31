روسيا تعفى جنودها فى أوكرانيا من الضرائب

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته بمناسبة العام الجديد، اليوم السبت، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العام "2022 كان عام القرارات الصعبة"، مؤكدًا أن الروس أظهروا شجاعة بدعمنا عسكريا بـ أوكرانيا".
وأضاف بوتين، أن "الغرب يستخدم أوكرانيا وسيلة لتدمير روسيا"، مشددًا على أن "الدفاع عن الوطن هو واجبنا المقدس"، وأن سيادة روسيا ومستقبلها تعتمد على وحدة شعبها.
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