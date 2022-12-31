موسكو: أوكرانيا أفرجت عن 82 جنديا روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف روسى على العاصمة كييف، كما أعلنت حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك فى أعقاب وقوع انفجارات هزت العاصمة كييف.

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