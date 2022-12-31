العالم اليوم - بوتين: الغرب استخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في تمنياته بمناسبة رأس السنة، أن الغرب "كذب على العالم، واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها".

وقال بوتين الذي زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية صباح اليوم السبت، وهنأ الروس بالعام الجديد من هناك، وتحدث مع القادة العسكريين، وقدم جوائز للجنود الذين شاركوا في المعارك بأوكرانيا، إن موسكو "لن تسمح باستخدام الغرب أوكرانيا لتقسيم روسيا". وأضاف: "الروس أظهروا الشجاعة والكرامة وساندوا القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا". وتابع: "سنتغلب معا على جميع الصعوبات وننقذ بلدنا ليظل عظيما ومستقلا". ومنح الرئيس الروسي قائد قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين وسام الدولة. وأمر بوتين بإنشاء لجنة حكومية لتطوير الطائرات بدون طيار برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.

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