وزير الخارجية الروسي يناقش الأزمة السورية مع نظيره التركي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ناقش الوضع في سوريا مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم السبت.

والخميس الماضي، أكد أوغلو عزم بلاده نقل السيطرة في مناطق تواجدها حاليا إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجددا احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وقال أوغلو في كلمة له، بالعاصمة أنقرة، خلال “اجتماع تقييم نهاية العام” نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها.

وأضاف أن وحدات حماية الشعب الكردية “YPG”، التي وصفها بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، تشكل خطرا على بلاده، إضافة إلى تهديد وحدة سوريا.