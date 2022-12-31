بوتين: الغرب كذب بشأن السلام واستعد للعدوان.. وسيادة روسيا فى وحدتنا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إن الغرب كذب بشأن السلام واستعد للعدوان، مشددًا على أن سيادة روسيا ومستقبلها تعتمد على وحدة شعبها، وأن "الدفاع عن الوطن هو واجبنا المقدس".

أشار الرئيس الروسى، خلال كلمته للشعب الروسى بمناسبة العام الجديد، إلى أن العام "2022 كان عام القرارات الصعبة"، مؤكدًا أن الروس أظهروا شجاعة بدعمنا عسكريا فى أوكرانيا".وأشار إلى أن "الغرب يستخدم أوكرانيا وسيلة لتدمير روسيا".