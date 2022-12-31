محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: وجود مصانع صينية على أراض روسية كابوس لواشنطن

جدة - نرمين السيد - اعتبر جاد رعد، الكاتب والمحلل السياسى، أن الحدود الصينية تشهد صراعات سياسية بخلاف كوريا الشمالية، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا بين بكين وموسكو على فتح أراضى فى روسيا لاستغلالها فى مشروعات اقتصادية صينية، ومؤكدًا أن أوروبا بحاجة ملحة إلى الاقتصاد الصينى بسبب جودة المنتجات الصينية وقلة سعرها.





وقال جاد رعد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن وجود مصانع صينية على الأراضى الروسية فى أوروبا يعتبر كابوسا للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن الصين تدرك أن هناك نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب، وهى تسعى إليه بالتعاون مع روسيا، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار المحلل السياسى، إلى أن شراء الصين لحصص كبيرة من أكبر الشركات الغربية، يدل على إدراكها أهمية اعتماد تلك السياسة الذكية التى تعمل على تقوية اقتصادها. وأضاف أن الصين تنتهج دبلوماسية "الذئب القلق"، التى تعنى الاستعداد التام لمناوشة الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل الحديث عن عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً.

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