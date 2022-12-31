العراق والسعودية يبحثان التنسيق المشترك على الحدود

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى، اليوم السبت، مع السفير السعودى لدى العراق عبد العزيز الشمرى، التنسيق والتعاون الثنائى والعمل المشترك على الحدود بين البلدين.





وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بتعزيز المصالح المتبادلة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وتقوية أواصر التعاون فى المجالات والقضايا التى تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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