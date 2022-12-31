القاهرة الإخبارية: إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان التأهب الجوى فى أوكرانيا فى أعقاب وقوع انفجارات هزنت العاصمة الأوكرانية "كييف"، اليوم.

وفى تصريحاته، اليوم، أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن انتصار روسيا فى أوكرانيا أمر لا مفر منه، قائلاً: "نقاتل لأجل مصالحنا وأمن بلادنا".

وأضاف وزير الدفاع الروسى: "نواجه موقفًا عسكريًا وسياسيًا صعبًا".