«فورين بوليسى»: إنهاء الصين لسياسة إغلاق كورونا يتحول إلى «كارثة حقيقية»!

جدة - نرمين السيد - وترى مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، أن معظم الأشخاص المنطقيين يتفقون على أنه بعد سنوات من النجاح الملحوظ فى احتواء الفيروس، تحول وضع "كوفيد-19" فى الصين إلى ما يمكن وصفه بـ "الكارثة الحقيقية"، مع انتشار متحور أوميكرون بصورة كبيرة عقب إنهاء السلطات الصينية وبشكل مفاجئ سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، ووقفها اختبارات كوفيد الإلزامية ورفع قيود السفر، لتكون الصين آخر دولة كبرى تتجه نحو التعايش مع الفيروس.

وفى حين رحب كثيرون بتخفيف الإجراءات، إلا أن الأسر والنظام الصحى الصينى يبدوا أنهم لم يكونوا –وفقا للمجلة- على استعداد لمواجهة حالات الإصابة المرتفعة، حيث تكافح المستشفيات لتوفير الأسرة، والصيدليات لتوفير الأدوية، كما أن خدمات سيارات الإسعاف مستنزفة بالكامل بسبب "طوفان" مكالمات الطوارئ، فيما لا تستطيع محارق الجثث التى تعمل على مدار الساعة مواكبة الأعداد التى يتم تسليمها.

وتعتبر "فورين بوليسى" أن أزمة "كوفيد -19" فى الصين ليست أزمة صحة عامة، بل أزمة مرتبطة بطريقة إدارة الجائحة "صفر كوفيد"، والتمسك بهذا النهج رغم تحذيرات المتخصصين.

فقبل ثلاث سنوات، أصابت استجابة الصين المبكرة للجائحة، والتى اتسمت بعمليات إغلاق غير عادية أثرت على مدن كبيرة ومناطق فرعية بأكملها، العديد من الناس فى جميع أنحاء العالم "خاصة فى البلدان الغنية التى تعطى الأولوية للحريات الشخصية" بالصدمة، باعتبارها إجراءات قاسية. ولكن من الواضح أن هذه الطريقة لم تكن وسيلة للخروج من الجائحة، حيث أن أى شخص لديه فهما أساسيا لعلم الأوبئة أو الصحة العامة سيدرك أنه بمجرد وقف العمل بهذا النظام، سينتشر الفيروس فى الصين كما حدث فى معظم أنحاء العالم الأخرى.

ويمكن القول إن التجربة الطويلة مع عمليات الإغلاق والتطبيقات الخاصة بالاختبارات والتتبع الإلزامى للمصابين كانت تأجيلا لما يمكن وصفه بـ "يوم الحساب".

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام هو: هل فشلت الصين فى التعاطى مع فيروس كورونا؟ وهل ضيعت بكين السنوات الثلاث الماضية فى إجراءات جل ما قدمته هو تأجيل لتفشى الفيروس؟!

للإجابة على هذه الأسئلة، يجب النظر إلى تجارب دول أخرى، فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن الصين اتخذت إجراءات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة فى بداية الجائحة، أى الاكتفاء بفرض تدابير حجر صحى وضوابط اجتماعية محدودة، لكان الوضع بلا شك كارثيا، لاسيما وأن الصين بها عشر مدن تقريبا بحجم نيويورك التى لقى بها نحو 44 ألفا حتفهم بسبب الجائحة، وأكثر من 100 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. كما أنه مع عدم وجود علاجات محددة ومتوفرة حتى الآن لكوفيد، وعدم وجود مناعة محلية بين الصينيين، فلا يمكن تصور عدد الأشخاص الذين قد يفقدون حياتهم حينها.

ففى الولايات المتحدة، تم - بموازاة الإجراءات سالفة الذكر - طرح لقاحات فعالة فى ديسمبر عام 2020، ما مثل انتصارا غير عادى للعلم المطلق الذى ساعد فى تعويض نقاط الضعف الخطيرة والمستمرة فى نظام الصحة العامة فى الولايات المتحدة. ولكن الصين –على النقيض- لم تتمكن من توفير لقاحات بتقنية "ميرنا" mRNA المصنوعة فى الخارج، وبدلا من ذلك سعت إلى تحقيق اختراق فى مجال اللقاحات المحلية. وتم تكرار ارتكاب الخطأ نفسه لاحقا، عندما لم تقم باستيراد أو إنتاج أو توزيع الأدوية المضادة للفيروسات الفعالة ضد كوفيد مثل Paxlovid، على نطاق واسع، استنادا إلى أنها من أصل غربى؛ حيث غالبا ما يصر مسؤولو الصين بشدة على وجود حلول محلية حتى للمشكلات التى استطاع الآخرون حلها منذ فترة طويلة.

ويمكن القول إن الصين أمضت معظم السنوات الثلاث الماضية –وفقا للمجلة الأمريكية- فى استخدام الجائحة لأغراض دعائية تروج لفكرة أن "بقية العالم يمرض، ولم تكن الصين كذلك".

لكن الكارثة الكبرى تتمثل فى حالة الإنكار المستمر من جانب بكين للوضع الحالى للجائحة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس، حيث تصر الحكومة الصينية –وفقا للمجلة- على عدم تسجيلها حالات وفيات تقريبا بسبب تفشى المرض الذى يشبه حرائق الغابات رغم وجود أدلة قاطعة عكس ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لحظة إعلان بكين تغيير سياستها الصارمة حيال "كوفيد-19"، كانت الآلة الإعلامية الصينية تنقل عن المسؤولين هناك أهمية التمسك بسياسة "صفر كوفيد"، والحاجة إلى الخضوع لاختبارات PCR بشكل مستمر، ولكن قرار الحكومة الصينية بتغيير هذه السياسة وضع هؤلاء المسؤولين أمام أزمة حقيقية، حيث فشلوا حتى الآن فى الوصول إلى تبرير أو تفسير منطقى لهذا التغيير، أو الخروج ببيان يعترف بارتكاب أخطاء فى التطبيق السابق لهذه السياسة.

والأمر الذى يجب إدراكه هو أن الحقبة، التى كان من الممكن لنظام الدعاية أن يتجاهل فيها الحقائق المزعجة والروايات التى تدين سياسات بعينها، قد ولت، وأن الأزمة الحالية تشير إلى بداية حقبة جديدة تماما، على حد قول "فورين بوليسى".

وعلى الرغم من جهود بكين للتحكم بصورة كبيرة فى المعلومات ومصدرها وتدفقها، إلا أن الناس يتلقون الآن المزيد من الأخبار من مصادر متعددة، سواء كانت محلية أو أجنبية، من خلال الشبكات الرسمية أو غير الرسمية.

واختتمت المجلة بأن الفترة المقبلة ستكشف عن التصور الذى وضعته بكين لكيفية التعاطى مع الأزمة الحالية المرتبطة بتغيير سياساتها تجاه "كوفيد" من النقيض للنقيض.