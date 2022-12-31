النمسا: 6.8 مليون يورو قيمة مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا ودول مجاورة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أنه تم شحن حمولة 96 شاحنة بقيمة 6.8 مليون يورو من بلاده إلى أوكرانيا والدول المجاورة فى إطار برنامج المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ اندلاع الحرب الروسية، لافتا الى أن المزيد من عمليات تسليم المساعدات قيد الإعداد.





وقال كارنر - فى تصريحات اليوم السبت - "إن إمدادات الإغاثة من النمسا هى جزء من تضامننا مع الشعب فى أوكرانيا" موضحا أنه طالما استمرت الحرب سوف يستمر نقل إمدادات الإغاثة من النمسا إلى أوكرانيا، مشيرا الى أن المساعدات تشمل بشكل أساسى المواد الغذائية والأدوية والملابس وأجهزة الإطفاء. يشار إلى أن منظمات المجتمع المدنى فى النمسا أطلقت العديد من حملات التبرع لصالح الشعب الأوكرانى.

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