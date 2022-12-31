روسيا: واجهنا تحديات غيرت مسار الزمن فى 2022.. ونرتقب ظروفا صعبة فى 2023

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال شويجو فى رسالة تهنئة وجهها للعسكريين بالعام الجديد: "واجهنا فى العام الماضى، جميعا تحديات خطيرة غيرت مسار الزمن المعتاد"، مشيرا إلى "نستقبل العام الجديد فى ظروف عسكرية وسياسية صعبة".

وشكر شويجو، العسكريين على الشجاعة والبطولة التى أظهروها أثناء أداء واجبهم العسكرى، معربا عن امتنانه الخاص للأطباء والعاملين فى المجمع الصناعى العسكرى وقطاع البناء والناشطين وجميع المواطنين الذين يقدمون إسهامات لا تقدر بثمن، فى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

وكان المتحدث باسم لوزارة الدفاع الروسية قد أكد أن ضربات المكثفة على مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة عطلت إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية لنظام كييف ونقل الاسلحة الأجنبية من غرب أوكرانيا، مشيرًا إلى "تحييد" أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا على محاور عدة وسط تقدم فى دونيتسك.