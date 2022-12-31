محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسى، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الحرب "الروسية - الأوكرانية"، لافتًا إلى أن أطراف الأزمة أنفسهم غير قادرين على تحديد ذلك، لا سيما بعد مرور أكثر من 300 يوم على اندلاع هذه الحرب.





وقال أحمد محارم، خلال مداخلة عبر "سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حالة من الاضطراب بسبب حالة التخبط التى يعيشها الاتحاد الأوروبى فى تعامله مع سلاسل الإمداد والطاقة. وأضاف، أن الأزمة "الروسية - الأوكرانية" أسهمت فى التقارب بين موسكو وبكين على مستوى الأصعدة كافة، مؤكدًا أن الخاسر الأكبر من قوة العلاقات "الصينية - الروسية" هى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأوروبى، كما أن جميع أطراف الأزمة "الروسية - الأوكرانية" كان لديها تصور خاطئ بأن الحرب ستستمر لبضع أشهر فقط. وأشار الكاتب والمحلل السياسى، خلال مداخلته لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن إطالة أمد الحرب يُسهم فى استنزاف الاقتصاد الأمريكى والأوروبى، لأن روسيا تحارب خارج أرضها، كما أن الداخل الأمريكى يشهد انقسامات ومعظم المواطنين غير موافقين على استمرار الحرب.

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