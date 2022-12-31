التحالف الدولى: مقتل أكثر من 600 عنصر داعشى فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت راشيل جيفكوت - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - "لقد أظهر شركاؤنا فى العراق وسوريا التزاماً كبيراً لهزيمة داعش، وزادوا من عملياتهم"، محذرة فى الوقت نفسه من أن "داعش يستغل أى فرصة ليواصل تحركاته".

كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد نشرت أمس الأول، إحصائية حول مجموع العمليات التى نفذت فى العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب "سنتكوم"، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش فى العراق وسوريا خلال العام، منها 191 عملية مشتركة فى العراق أسفرت عن اعتقال 159 من عناصر داعش، ومقتل 220 آخرين، و108 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية و14 عملية نفذتها قوات التحالف بشكل منفرد فى سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.