وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

جدة - نرمين السيد - وقبل 3 أيام، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن سلفه بنديكتوس السادس عشر مريض للغاية، وطلب من جموع المصلين فى الفاتيكان الصلاة من أجله.

وتوفى البابا بنديكتوس، عن عمر يناهز الـ95 عامًا، وكان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه فى السن فى عام 2013.