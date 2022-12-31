برى: لا بد من حراك جدى بداية العام الجديد لحسم ملف الرئاسة سريعا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إنه لا بد من حراك جدى بداية العام الجديد لحسم الملف الرئاسى سريعا مشددًا على أنه لن يبادر إلى الدعوة للحوار من جديد وذلك بعد عدم الاستجابة للمبادرتين اللاتين أطلقهما للحوار منذ بدء الفراغ الرئاسى فى البلاد 31 أكتوبر الماضى.





وأضاف برى - فى تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية فى عددها الصادر اليوم - أن الأوان قد آن لكى يتحمل الجميع مسئولياتهم تجاه البلاد، مشددا على أن لبنان يمكنه تحمل الفراغ فى رئاسة الجمهورية بضعة أسابيع وليس أشهرا، مؤكدا أن حالة البلد بـ"الويل" – على حد تعبيره.

وأكد أن الوضع الراهن يفرض التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد وإعادة إطلاق عجلة البلد، معتبرا أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، موضحا أنه لا توجد أكثرية وأقلية فى المجلس النيابى بتشكيله الحالى وهو ما يفرض على الجميع الحوار.

واستطرد قائلا: "بغير هذا التوافق ما بيمشى الحال، ففى هذا المجلس النيابى لا توجد اكثرية وأقلية، ولا توجد اكثرية تستطيع ان تميل الدفة كما تريد، كلّنا أقليات، ولذلك الحوار هو الأساس".

وأشار إلى أن المطلوب بلا أى إبطاء ان تبادر جميع الاطراف الى ان تجلس مع بعضها البعض بنيّات صافية ومسؤولية صادقة حتى بلوغ التوافق الذى يمكن على أساسه النزول إلى المجلس النيابى وانتخاب رئيس الجمهورية.

وحول ما يتردد عن مطالب البحث عن تسوية شاملة تشمل جميع الأمور دون أن تنحصر فقط بانتخاب رئيس الجمهورية، قال برى إن الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن السلّة، فلنعد قليلاً الى الوراء، فلقد سبق ودعوتُ إلى حوار فى عين التينة، ويومها كان الحديث عن السلة، واما النتيجة فكانت اننا فشلنا ولم نتمكن من الاتفاق وذهبنا إلى الدوحة"، وذلك فى إشارة إلى التسوية التى عقدت عام 2016 ووصل بموجبها الرئيس السابق ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وكان برى قد دعا للحوار من أجل التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن أكبر كتلتين مسيحيتين فى مجلس النواب وهما الكتلتين النيابيتين للتيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل "الفريق السياسى لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون" وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع أعلنتا رفضهما للدعوة