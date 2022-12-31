روسيا: 20 ألف عسكرى يؤمنون الدفاع الجوى فى موسكو خلال أعياد الكريسماس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إلى أن أكثر من 1800 عسكرى من الجيش الأول للدفاع الجوى والدفاع الصاروخى التابع للقوات الجوية والفضائية الروسية سيشاركون فى دوريات ليلة رأس السنة فى موسكو.

وأوضحت الوزارة أنه سيشارك فى تأمين الدفاع الجوى للعاصمة خلال كل أيام عطلة رأس السنة حوالى 20 ألف عسكرى.

يذكر أن عطلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد تستمر فى روسيا حتى التاسع من يناير المقبل.