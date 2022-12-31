العالم اليوم - رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ

انتم الان تتابعون خبر رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - الصدفة ستجمع كريستيانو رونالدو بمواجهة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، على الأراضي السعودية، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد من جماهير اللاعبين قبل أيام.

النجم البرتغالي رونالدو وقع عقدا تاريخيا مع النصر السعودي، حيث سيمثل صفوفه حتى صيف 2025، وهي صفقة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، استنادا لاسم رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين عبر التاريخ.

وبعد أسابيع من التوقيع، ستكون جماهير كرة القدم، على موعد مع متعة كروية "غير متوقعة"، تتمثل بمواجهة رونالدو أمام ميسي، وذلك في مباراة ودية ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

المباراة تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي، أمام فريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال، وذلك ضمن بطولة "موسم الرياض".

وستقام المباراة على استاد مرسول بارك في الرياض، يوم 19 يناير المقبل.

وبنسبة كبيرة، يتوقع أن يشارك النجمان في اللقاء الودي، الذي سيجذب الأنظار بشكل كبير، خاصة بعد انتقال رونالدو للنصر.