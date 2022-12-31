الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 وموعد نزول الدعم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد نزول دعم المواشي لشهر ديسمبر 2022، وازداد البحث في المملكة العربية السعودية خلال محرك البحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني 1444، حيث أنها من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على برنامج تقديم المساعدة والدعم للعاملين بالقطاع الريفي عن طريق تكبير مشروعاتهم وتطوير الزراعة وتقديم الدعم لصغار مربي الماشية في جميع مناطق المملكة وذلك بهدف الحد من النزوح الريفي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على البطالة، واليوم خلال السطور التالية سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن دعم مربي المواشي وموعد نزول الدعم أيضا.

خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444

من المعروف أن برنامج دعم مربي الماشية في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج الحديثة التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم كل الدعم لمربي المواشي لزيادة الإنتاج في شعبة اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الحيوانية، ويتم صرف الدعم شهريا، وأتاحت وزارة الزراعة امكانية الاستعلام عن دعم مربي المواشي بسجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، ثم اختار خدمة الأفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل دخول دعم مربي الماشية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، ثم قم بادخال كلمة المرور.

يجب كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة بشكل دقيق، ثم اضغط على مربع تسجيل الدخول.

من الواجهة الرئيسية للبوابة الإلكترونية ندخل على بوابة أنعام.

بعد ذلك اضغط على استعلام عن دعم الماشية برقم الهوية أو الاستعلام برقم السجل المدني.

في الخطوة الأخيرة ستحصل على نتيجة الاستعلام بالتفصيل وموعد نزول الدعم المحدد من طرف وزارة البيئة والمياه والزراعة

موعد نزول دعم مربي المواشي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول دعم مربي المواشي في بداية كل شهر طوال شهور السنة الميلادية إلى يوم العاشر من نفس الشهر إلا إذا صادف التوقيت أنه يوم العطلات والأعياد الرسمية حيث يؤجل موعد صرف دعم مربي صغار الماشية إلى يوم قبله أو بعده.

شروط دعم مربي الماشية 1444