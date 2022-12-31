موعد صرف الدعم حال تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن في ديسمبر

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عمر شويل - جدة أوضح برنامج حساب المواطن بشأن موعد صرف وإيداع الدعم في حال تغيير الايبان في الخاص بالحساب البنكي خلال شهر ديسمبر الجاري خاصة مع قرب انتهاء شهر ديسمبر، مؤكدًا أهمية تحديث البيانات بشكل دوري في برنامج حساب المواطن.

متى يتم صرف دعم حساب المواطن في حال تم تغيير الايبان البنكي في ديسمبر ؟

ذكر برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال حساب خدمة المستفيدين الرد على هذا التساؤل أنه في حال تم تغيير الايبان البنكي في شهر ديسمبر متى يتم صرف الدعم؟ قائلا أنه في حال تم تغيير الايبان البنكي وذلك بعد تاريخ اليوم العاشر من شهر ديسمبر، أنه سوف يتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير، مؤكدًا على أهمية تحديث البيانات.

كما أضاف برنامج حساب المواطن ردا على هذا التساؤل أنه سوف يتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على رقم الايبان البنكي السابق، وذلك حتى يتم التحقق من رقم الايبان الذي تم إضافته حديثاً، كما أوضح أن المستفيد سوف يصله رسالة نصية في حالة أنه تم التحقق من رقم الايبان.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن فيما سبق كيفية تغيير الحساب البنكي في البرنامج من خلال أربع خطوات محددة، وهي كالآتي:

أولا: يقوم المستفيد بالدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيا: يقوم بالتوجه إلى تفاصيل الطلب.

ثالثا: يتم النقر على أيقونة حفظ للتغييرات المدخلة.

رابعا: ومن ثم يتم النقر على بيانات الحساب البنكي لتغيير رقم الآيبان.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدورة 62 لشهر يناير القادم

من المقرر أن يتم صرف وإيداع الدفعة 62 لشهر يناير في الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر يناير القادم لعام 2023 الموافق يوم الثلاثاء بتاريخ 12 جمادى الآخر 1444 في التقويم الهجري، دون تأجيل أو تقديم لموعد الصرف حيث يوافق يوم عمل وليست يوم عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

ما هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن على الحساب الرسمي التابع له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقصود بالفرد المستقل، وهو كل شخص يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره أو أكثر، ويقيم في منزل مستقل وله نفقته الخاصة به، وغير متزوج سواء ذكر ام انثى، كما هو موضح: