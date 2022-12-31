نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور بعد تطبيق الزيادة الجديدة لشهر يناير 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جميع المتقدمين لبرامج المساعدة الخيرية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، وخاصة الضمان الاجتماعي المطوّر، من أجل معرفة قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2023 م، ومن المتوقع أن يتم صرفه اعتبارًا من الأول من يناير ما لم تكن عطلة رسمية تقضي في اليوم السابق للعطلة أو بعدها، كما ستقضي مع زيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولم يتبقى سوى ساعات على إيداع الدفعة الجديدة لشهر يناير، ونوضح لكم كافة التفاصيل بعد نتيجة الاستحقاق من المستفيدون من الدعم النقدي في برامج الضمان الاجتماعي.

كم هو دعم الضمان الاجتماعي بعد الزيادة؟

تقرر زيادة دعم رواتب الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستحقين في المملكة العربية السعودية لشهر يناير 2023 لتكون:

بلغت قيمة الزيادة دعم الشخص المستقل بمقدار 100 ريال.

أما المستفيد فيمنح مبلغ إضافي 550 ريال.

وزيادة قيمة دعم الأسرة بنسبة 20٪.

بينما تمت زيادة قيمة زيادة التابعين بنسبة 96٪.

وتعد هي قيمة الزيادة الجديدة التي تم وضعها لجميع المستفيدين للدعم، وذلك من أجل تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر العالم به، إضافة إلى أن البرنامج يعمل على دعم مجموعة كبيرة من الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما يوفر لهم الدعم المالي والإنساني.

ما مقدار الضمان الاجتماعي للفرد؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط حاسبة الضمان الاجتماعي، والذي من خلاله يتم التعرف على مقدار الدعم الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي يشمل مقدار دعم الغذاء والكهرباء، والذي يختلف حسب البيانات الأساسية التي يجب أن يتم تحديدها. أضيفت للبرنامج وهي:

الذهاب لموقع وزارة الموارد البشرية.

ثم اكتب إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة.

إجمالي دخل التقاعد لرب الأسرة.

وجميع البيانات المطلوبة.

ثم تقوم الآلة الحاسبة بحساب مقدار أجر الضمان الاجتماعي المستحق.

ما مقدار الدعم المتقدم للضمان الاجتماعي 2023؟

صدرت أمس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 نتائج استحقاقات دورة 13 يناير 2023 للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر، والتي سيتم صرفها يوم الأحد الموافق 1/1/2023 الموافق 6/8 / أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 1444 هـ عن قيمة دعم الضمان الاجتماعي المقدم لشهر يناير 2023 لجميع المستفيدين حسب عدد الافراد حسب الراتب الاساسي لمعرفة مقدار المبلغ الاساسي، بما في ذلك دعم الغذاء والكهرباء.

جهة دعم الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يناير في السعودية 2023

وجاءت الجهات المستحقة لزيادة دعم الضمان الاجتماعي وفقًا للأتي:-