نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض العثيم اليوم في السعودية لمدة أسبوع حتى 4 يناير 2023 تخفيضات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر أسواق العثيم في تقديم أقوى العروض والخصومات بمناسبة حصوله على جائزة الأكثر نيلا الإعجاب والأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، فمن المعتاد على العثيم تقديم أفضل أنواع المنتجات والسلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لذلك تستقبل أسواق العثيم كل يوم الآلاف من العملاء في جميع الفروع، كما أن فروع العثيم متواجدة في جميع أنحاء المملكة والوطن العربي، ومع نهاية العام أعلن العثيم عن أقوي العروض والتخفيضات الأسبوعية حتى يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 وسنقدم لكم مجلة عروض العثيم.

عروض العثيم على السلع الغذائية 2023

كل فترة وفي الإحتفالات والمناسبات تقدم أسواق العثيم أقوي العروض والتخفيضات والخصومات التي تسعد جميع عملائها وهذا ما جعلها أولى العلامات التجارية المتواجدة في السعودية، وتقدم العثيم عروض أسبوعية على معظم السلع الغذائية من اللحوم الحمراء والدواجن البيضاء والخضروات والأرز والمعلبات، وسنقدم لكم أقوى هذه العروض وهي:

أرز بسمتي ابو كاس مزة هندي 5 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلا من 42.50 ريال.

ساديا صدور دجاج طرية 2 كيلو بسعر 35.95 ريال بدلا من 58.95 ريال.

كورن فليكس كلوقز ابو ديك 1 كيلو بسعر 22.95 ريال بدلا من 45.95 ريال.

ساديا دجاج 10 كيلو سعر الكرتونة 148.95 ريال بدلا من 191 ريال.

لحم مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال.

صدور فيليه دجاج 450 جرام بسعر 19.95 ريال.

لحم عجل باكستانى بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال.

مجلة عروض العثيم حتى 3 يناير

أعلنت العثيم السعودية في جميع فروعها عن مجلة عروضها الأسبوعية من 28 ديسمبر 2022 حتى يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 عروض المجلة هي: