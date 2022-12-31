صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية بتلك الزيادة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات لمساعدتهم في التغلب على أعباء المعيشة والحياة ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبه لهم، موضحاً أن صرف الضمان المطور للمطلقات سيكون بشروط معينة، سنوضح لكم تلك الشروط بالغضافة لقيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات.

شروط صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافها حتى تتمكن المرآة الطلقة في السعودية من الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي وهي ما تتمثل في:

أن يكون عمر المطلقة لا يزيد عن 65 عام. يشترط أن تكون السيدة الأرملة سعودية الجنسية. من ضمن شروط السن للسيدة الأرملة ألا يقل عمرها عن 35 عام. أكدت وزارة الموارد البشرية على ضرورة توفير حساب بنكي للسيدة الأرملة حتى يتم تحويل أجور الضمان الاجتماعية إليها. يشترط أن تكون السيدة الأرملة عاطلة عن العمل. ألا يكون لدي الأرملة أي دخل أخر. يشترط أن تكون السيدة الأرملة المقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي تقيم في السعودية إقامة دائمة.

رابت الضمان الاجتماعي المطور للسيدة المطلقة

تتسائل الكثير من السيدات المطلقات المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور عن قيمة الرواتب المقدمة لهم، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية تلك الرواتب والتي تتمثل في:

دعم كهربائي 70 ريال.

حساب مواطن دعم بقيمة 382 ريال.

أجر المعيشة بقيمة 50 ريال.

بالإضافة إلى ذلك أيضاً فالسيدة الأرملة تحصل على 85% من المعونة الغذائية.

شروط صرف الضمان الاجتماعي للمتزوجات

عدم توفير مصدر دخل للمتزوجة، وعدم استطاعة الزوج للعمل. يشترط ألا يزيد سن المتزوجة عن 60 عام. ألا يكون للسيدة المتزوجة أي نشاط تجاري. يصرف راتب الضمان الاجتماعي للسيدة المتزوجة في حال إدمان الزوج للمخدرات ولديها أبناء. ألا يكون للسيدة المتزوجة دخل شهري يتجاوز الحد المانع للاستحقاق. يصرف راتب الضمان الاجتماعي للمتزوجات في حال كان الزوج مسجوناً ولديها أبناء تعولهم.

خطوات تسجيل السيدة المطلقة في الضمان الاجتماعي المطور

أولاً الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة معاش الضمان والضغط عليها.

الضغط على التقديم الآن.

إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال بيانات دخل الأسرة، بيانات الحساب البنكي الخاص بالمطلقة، إدخال بيانات العائل.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

يمكن الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي المقرر صرفها يوم غد الأحد الموافق الأول من شهر يناير 2023، وذلك من خلال الاتصال على رقم “19911” للاستعلام عن قيمة الرواتب وأيضاً للاستعلام عن خطوات تقديم الاعتراض على الرواتب المقدمة للمطلقات، كما يمكن التواصل من خلال الرمز البريدي “11157” أو على صفحة الضمان الاجتماعي الرسمية على “تويتر”.