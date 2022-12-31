نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام دعم مربي الماشية ومواعيد التسجيل والصرف في برنامج الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام دعم مربي الماشية 30 وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية خدمة دعم ضغار مربي الماشية ضمن برنامج دعم ريف، تتيح هذه الخدمة للمواطنين من صغار مربي الماشية الاشتراك في البرنامج، وإمكانية تقديم طلب الدعم عبر المنصة الوطنية الموحدة.

دعم صغار مربي الماشية

هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، يقدم ضمن برنامج الإعانات الزراعية في شكل جديد بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لهدف تحقيق الاستفادة الكبرى من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

تمويل صغار مربي الماشية من قبل صندوق التنمية الزراعية

يقدم صندوق التنمية الزراعية فكرة تمويل صغار مربي الماشية بشكل مباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض التنموية وذلك من خلال منح قروض متمثلة في تكاليف التشغيلية بهدف تربية الماشية للعملاء المتقدمين من صغار مربي الماشية للحصول على الدعم، ممن يمتلكون ما لا يقل عن 50 رأس من الماشية وما لا يزيد عن خمسمائة رأس من الماشية بمختلف أنواعها كما هو محدد من قبل البرنامج على أن تكون مسجلة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن يتم التمويل على دفعتين تسدد على أقساط شهرية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات، مع فترة سماح لمدة سنة.

خطوات طلب دعم صغار مربي الماشية

أولا: يجب التسجيل في بوابة أنعام.

ثانيا: إجراء عملية التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

ثالثا: قبول التعليمات والشروط للخدمة.

رابعا: ملأ وتعبئة بيانات طلب الدعم.

خامسا: النقر على أيقونة إرسال الطلب.

استعلام دعم مربي الماشية 1444

يمكن الاستعلام عن دعم مربي المواشي المقدم لإعانة الأسر المنتجة والريفية بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الموضحة لكم فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

قم باختيار خدمات الاستعلام.

سيظهر مجموعة من الخدمات، اختر من بينهما خدمة دعم مربي الماشية.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم ورقم السجل المدني. (تعبئة البيانات المطلوبة منك)

ثم قم بالنقر على أيقونة استفسار.

كما يمكنك تقديم طلب الدعم عبر بوابة برنامج دعم ريف الإلكترونية، والاستعلام عن دعم ريفوالاستعلام عن دعم ريف ومعرفة الحالة الأهلية الخاصة بطلبك للدعم هل انت مؤهل أم لا، حيث يعمل برنامج دعم ريف على دعم العديد من الأنشطة والمنتجات الريفية بهدف تطويرها والعمل على تشجيع الشباب في العمل بالقطاع الزراعي، والمحافظة على الأمن الغذائي.

متى يستطيع المستفيد التسجيل والصرف في برنامج دعم صغار مربي الماشية؟

يصبح بإمكان المستفيد التسجيل قبل نهاية كل شهر ميلادي للدخول في دورة الأهلية القادمة، وفقا لخطوات التسجيل في البرنامج وطلب دعم مربي المواشي، أما فيما يتعلق بمتى يتم صرف الدعم، فإن الدعم يتم صرفه للمستحقين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

خدمة عملاء برنامج دعم صغار مربي الماشية

يمكن للمستفيدين من البرنامج التواصل مع خدمة عملاء برنامج دعم صغار مربي الماشية عن طريق وسائل التواصل التالية: