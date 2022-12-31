الأمم المتحدة تطالب محكمة العدل الدولية بالنظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر فى مسألة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، غداة تولى بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هى الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.





وقال المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة فى شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التى لم تخضع "للتهديدات والضغوط".

وقد حاز القرار بتأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، فى حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التى طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

ويدعو النص المحكمة الدولية، التى تتخذ لاهاى مقرًا، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".