سنجر لـ«القاهرة الإخبارية»: إجهاد روسيا فى الحرب جعلها تحتاج للصين

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية، أن الدبلوماسية الصينية تضع فى حسبانها أنهم يجب أن يكونوا مستعدين بأن يعاكسوا ويناوشوا الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن يكون هناك حديث متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أنه ليس كل ما يتمناه الصين أو روسيا يتحقق مع استراتيجية أمريكية أوروبية محكمة تعاملت مع الأزمة الأوكرانية.





وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة عبر سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الصحف الأمريكية تتحدث عن استراتيجية استهداف الدب الروسى وجعل روسيا منهكة، وقطع الطريق على الصين فى أن تتوحد مع روسيا القوية، موضحا أن إجهاد روسيا فى الحرب الأوكرانية جعلها تحتاج للصين بشكل أكبر.

تابع أشرف سنجر إن اجتماع الصين وروسيا هو اجتماع لنقاط ضعف لكلا الطرفين، حيث يعانى الصين من فيروس كورونا ونمو متباطئ، كما تعانى روسيا من الحرب الأوكرانية، مما يجعلها تحتاج لروسيا، مشيرا إلى أن إجمالى الناتج القومى لأوروبا والولايات المتحدة 40 تريليون دولار، فى مقابل 18 تريليون دولار للصين، مؤكدا أن الصين وروسيا قوة غير قادرة على أن تواجه أوروبا وأمريكا.

وفى وقت سابق، أكد أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة سعت إلى إقامة تحالفات مع كل من أوروبا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" والهند واليابان، لتشكيل تحالف يحاصر الصين، مؤكدًا أن قانون الدفاع الوطنى الأمريكى يرتبط بما أعلنه "الناتو" قبل أسابيع حول اعتبار الصين التحدى الأكبر والأهم للحلف.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة أن الولايات المتحدة تسعى لتقليل مستويات النمو الصينية والنزول بها إلى نصف معدلاتها، وذلك من خلال القيود التى تفرضها على الرقائق الإلكترونية، والتى تدخل بشكل رئيسى فى صناعات مختلفة.

واستبعد خبير السياسات الدولية نشوب حرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن ستسعى للحفاظ على بكين، بدافع من سعيها للمحافظة على التوازن الدولى.

وأثار قانون الدفاع الوطنى الأمريكى الجديد، غضبًا صينيًا كبيرًا لما يمثله من تدخل واضح فى شأنها، لا سيما فى ظل تخصيصه مليارات الدولارات لتعزيز القدرات الأمنية فى تايوان.