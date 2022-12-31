رئيسة مجلس الاتحاد الروسى تصل البرازيل لحضور حفل تنصيب لولا دا سيفا

جدة - نرمين السيد - وذكر البرلمان الروسى ـ فى بيان وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية ـ "وصلت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو إلى مدينة برازيليا فى زيارة عمل، وستمثل روسيا فى حفل تنصيب الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسيجرى الاحتفال الرسمى يوم 1 يناير 2023، ويضم الوفد أيضا نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف والبرلمانى جينادى جولوف.

وأعلن الرئيس البرازيلى المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عبر له خلال مكالمة هاتفية عن رغبته فى تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل.

وقال لولا " لقد تحدثت مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى هنأنى على فوزى الانتخابى وتمنى لى عهدا جيدا وتعزيز العلاقات بين بلدينا".