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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للدخول في سحبين 100 ألف دولار ومليون دولار شهرياً، بداية من الأول يناير 2023 تبدأ المسابقة الجديدة بالسحوبات الكبيرة، التي تزيد من فرص المتسابقين للحصول على جوائز أعلى من العام الماضي، برسالة بسيطة من هاتفك المحمول سعرها 5 ريال تقريباً للسعوديين أو 7 جنية للمشاركين المصريين، تزيد من فرص دخول السحب العشوائي للمسابقة الأكبر في العالم العربي، والتي استمرت ما فوق 15 عام واستفادة منها الآلاف من العرب، كما قدمت المسابقة في الآونة الأخيرة أعمال خيرية كثيرة، مثل دعم المسابقة إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات التي تعالج الأطفال، فضلا عن مساعدة الفتيات والنماذج الشريفة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للدخول في سحبين 100 ألف دولار ومليون دولار

في ختام الموسم الماضي من مسابقة الحلم أعلن الإعلامي مصطفي الأغا عن جوائز متعددة في الموسم الجديد ونوه عن الجائزة الكبرى مليونين دولار، يذكر أن الفائز في نهاية العام الماضي من مسابقة الحلم كان مصري الجنسية يدعي محمود أحمد لاشين، كان مقدار الجائزة التي حصل عليها مليون دولار.



لم تتغير قواعد مسابقة الحلم في نوعية الاشتراك بالمسابقة، خاصة إذا كنت ترغب في الاشتراك عن طريق تطبيق الحلم الجديد 2023، أو الاشتراك عبر موقع MBC أو الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 باستخدام الرسائل القصيرة من جوالك المحمول، تتم هذه العملية عن طريق قيام المشترك بإرسال رسالة مكتوب بداخلها كلمة الحلم أو dream أو Reve، ثم الانتظار حتي تأتي الأسئلة، يجب عليك الإجابة عدد معين من الأسئلة البسيطة حتي تدخل السحب.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من أي موقع في العالم

يمكنك من أي دولة في العالم الدخول في السحب والإجابة على الأسئلة والاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة قصيرة بها كلمة الحلم على الرقم الدولي 0088216101092.

كيف تشارك في مسابقة الحلم 2023

ادخل على موقع الحلم.

الضغط على اختيار البلد.

إذا اخترت مثلاً دولة الإمارات، ستجد فتح أيقونة أخري “اختر مزود الخدمة” عند الضغط عليها ستجد أمامك خيارين (du , Etisalat).

بعد اختيار مزود الخدمة ستجد أمامك أيقونة أخري بها سعر الرسالة والرقم المخصص لها.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

المشاركة الصحيحة أحد أهم عوامل الدخول في سحب الجائزة، قد يعاني الكثير من المشاركين من عدم الفوز بجوائز مسابقة الحلم، لهذا فقد تجد أن بعضهم قام بإرسال رسالة الحلم على رقم غير صحيح او كتب في الرسالة بعض الحروف الخطأ أو ما شابه ذلك، لهذا عليك أن تتأكد من عملية الدخول بشكل سليم حتي تتمكن من الدخول في أول سحب للمسابقة، يجب أن تتأكد أيضا أن الرسالة بها كلمة الحلم أو Dream أو Reve وأنها موجهه إلى الرقم الدولي او الرقم المرادف لبلدك.

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم

اشترطت مسابقة الحلم على المتسابقين الراغبين في دخول السحب الجديد أن يقوموا بالإجابة على الأسئلة البسيطة التي تؤكد جدية المشترك في دخول السحب، حيث تتراوح الاسئلة ما بين 3 إلى 5 اسئلة، تأتي الاسئلة من نوعية الأسئلة العامة، في حالة الإجابة على هذه الأسئلة يتم ترقية الشخص إلى المستوي الاعلي والذي يبدأ بالمستوى الماسي والبلاتيني مروراً بالمستوي الفضي والذهبي.

أسرار الفوز في مسابقة الحلم

هناك من يعتقد أن مسابقة الحلم تحدد الدول التي يتم من خلالها اختيار الفائز، وتحديداً من مصر والسعودية، ربما لأن أغلب الفائزين في الوقت الماضي كان من بين هذه الدول، ولكن الإدارة أكدت أن ما يحدث كان صدفه غير معروفة، وان سر الفوز في مسابقة الحلم هو تكرار إرسال الرسالة التي بدورها قد تؤهلك للدخول في سحب جائزة الحلم، قد تتمكن من الدخول في سحب المائة ألف دولار وأيضا سحب المليون دولار.

وصلنا معكم لختام شرح الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للدخول في سحبين 100 ألف دولار ومليون دولار.