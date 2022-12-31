خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: تايوان سبب التوتر الرئيسى بين أمريكا والصين

جدة - نرمين السيد - قال السفير مسعود معلوف، الدبلوماسى السابق والخبير فى الشؤون الأمريكية، إن هناك ملفات خلافية كثيرة بين الولايات المتحدة والصين، ما يزيد التوتر بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بجزيرة تايوان.





وأوضح السفير مسعود معلوف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور بدأت تسوء فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ شهر أغسطس الماضى، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، تايوان، مما أثار غضب الصين.

وأوضح معلوف، أن الصين تريد أن تظهر أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها تقوم بالكثير من المناورات العسكرية للاستهلاك الداخلى السياسى الصينى، ليظهر الرئيس الصينى أنه جاد فى مواقفه تجاه الولايات المتحدة وضدها، كما أن بايدن يصر على أن تظهر مواقفه تجاه تايوان رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود سياسة الصين الواحدة.

كما أشار الخبير الدبلوماسى، إلى أن الـ180 مليون دولار التى أقرتها الولايات المتحدة كمساعدات لتايوان هى جزء يسير من المبالغ التى تخصصها الولايات المتحدة لمساعدة تايوان اقتصاديًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن هناك زيارة مقررة قريبًا لوزير خارجية الولايات المتحدة للصين.

وشدد معلوف، خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن وسائل الاتصال بين البلدين لم تنقطع، وأن هناك مواقف اقتصادية لتأخير الصين عن تقدمها لمنافستها الولايات المتحدة، وأن الصين تستمر فى إظهار قوتها العسكرية كمناهض للقوة العسكرية الأمريكية التى تعتبر القوة الأولى فى العالم.