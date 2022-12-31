وزير الخارجية الأمريكى يحذر من احتمالية تحور كورونا لسلالة تقهر الجميع

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، من أن تسلل فيروس كورونا "كوفيد-19" وانتشاره فى مكان ما يعنى أنه قد يتحور إلى سلالات جديدة مما قد يقودنا إلى سلالة تقهر جميع الوسائل القوية جدا التى وضعناها حتى الآن لمواجهته.





وأكد بلينكن - فى تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع آمنين. وكان بلينكن قد أكد فى وقت سابق أن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا فى إنهاء مرحلة جائحة "كورونا" الحرجة. جدير بالذكر أن اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 5 يناير 2023، تلزم الولايات المتحدة المسافرين الوافدين من الصين إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد، وسط مخاوف من الانتشار السريع للفيروس التاجى فى الصين، مما يزيد من احتمالية ظهور سلالات متحورة جديدة.

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