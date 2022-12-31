كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 63,104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 29,59,237.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 63,104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 29,59,237. كما أبلغت البلاد عن 61 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 32,156 .

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