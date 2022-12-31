العالم اليوم - من هي أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد 2023؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك". وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين. وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر من هي أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد 2023؟ .. في رعاية الله وحفظة