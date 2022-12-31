العالم اليوم - روسيا تحفّز جنودها في أوكرانيا بهذا القرار المالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها قرّرت إعفاء الجنود وموظفي الدولة المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة على الدخل.

ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم تسيطر عليها بالكامل وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى إعفاء وارد في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله مساء الخميس.