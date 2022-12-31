العالم اليوم - فيديو.. إنقاذ شخصين سقطا بحفرة عمقها عشرات الأمتار في الأردن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إنقاذ شخصين سقطا بحفرة عمقها عشرات الأمتار في الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف الأردنية شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترا في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد.

ونجحت الفرق بإخراجهما سالمَين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنية بذلتها الفرق، واستخدمت خلالها المعدات المتخصصة، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة، وفقما ذكر موقع "عمون" الإخباري الأردني.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. إنقاذ شخصين سقطا بحفرة عمقها عشرات الأمتار في الأردن .. في رعاية الله وحفظة